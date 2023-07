CB Correio Braziliense

Bomba de gasolina pega fogo após carro sair com bico engatado no tanque - (crédito: CBMDF)

A bomba de gasolina de um posto no Núcleo Bandeirante pegou fogo após um carro, que estava sendo abastecido, sair com o bico ainda engatado no tanque. Com a partida de veículo, a máquina de combustível foi arrancada do chão e deu início ao incêndio. O incidente ocorreu na noite desta quarta-feira (19/7). Os funcionários do estabelecimento conseguiram controlar as chamas até a chegada do socorro profissional.

Por volta das 22h, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência no posto BR, na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), próximo ao Restaurante Paraíba Carne de Sol. No local, a equipe constatou que uma das bombas de combustível estava pegando fogo.

Aos bombeiros, os frentistas contaram que uma cliente abasteceu no local e saiu com o veículo antes do bico da bomba ser retirado do tanque, fazendo com que a estrutura fosse arrancada da base de instalação e pegasse fogo. Para controlar as chamas, os funcionários do posto usaram os extintores e aguardaram a chegada dos militares.

A equipe de socorro fez o rescaldo do incêndio e isolaram o local, além de gerenciar os riscos. Após o atendimento, as instalações do posto ficaram aos cuidados dos funcionários do estabelecimento. Apesar do susto, os frentistas e clientes não se feriram.

