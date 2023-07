Casal de idosos fica prensado em elevador no RS; homem morreu

YR Yasmin Rajab

Casal de idosos fica prensado em elevador em RS - (crédito: Freepik/Reprodução)

Um casal de idosos ficou gravemente ferido nesta quarta-feira (19/7), após ficar prensado em um elevador de uma clínica de saúde em Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

De acordo com a Polícia Civil, em informações repassadas ao G1, o homem morreu. O idoso tinha 94 anos e foi identificado como Erineu Alves. Já a esposa, de 83, ficou gravemente ferida e foi internada em estado grave.

Ainda segundo os policiais, o casal tinha ido para uma consulta médica. No térreo, eles teriam aberto a porta do elevador, que estava no segundo andar e começou a descer. Os dois também tentaram sair, mas a porta travou.



Durante o atendimento médico, o casal precisou passar por manobras de ressuscitação. O ocorrido será investigado.

O Correio tenta contato com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.