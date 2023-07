Promotor de justiça ressalta o papel preventivo no combate ao feminicídio

Ad Arthur de Souza JC João Carlos Silva*

Para o promotor, trabalhos de conscientização são cada vez mais necessários em relação a esse tipo de crime - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

No seminário organizado pelo Correio Braziliense, que está sendo realizado na tarde desta quinta-feira (20/7) para discutir temas urgentes relacionados ao combate à violência contra as mulheres e o feminicídio, um dos participantes, o promotor de justiça Daniel Bernoulli destacou a importância do tema ser mais discutido e das medidas preventivas como forma e impedir essas ocorrências no país.

O Distrito Federal contabilizou o alarmante numero de 21 feminicídios neste ano, estatística que ultrapassou a quantidade de ocorrências registradas ao longo de todo o ano passado.Para Bernoulli, a importância de discutir o assunto é comprovada por dados que indicam a diminuição do índice de homicídios, ao mesmo tempo em que são registrados números maiores de feminicídio. “Isso tem que ser levado em conta, para que a gente possa sempre implementar medidas preventivas e impedir, então, a ocorrência desse crime”, ele explica.

Evento

A segunda edição do seminário Combate ao Feminicídio: Responsabilidade de Todos conta com a participação de autoridades de áreas da justiça, representantes de órgãos de proteção aos direitos das mulheres e a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão. A ação discute os mais recentes dados a respeito da violência contra a mulher e pontua as formas de agir para a o combate dessa realidade. O debate é exibido ao vivo pelas paginas de Facebook e Youtube do Correio.

Confira os participantes:

Sandro Avelar, secretário de Segurança Pública do DF

Denise Motta Dau, secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Ministério das Mulheres

Celina Leão, governadora em exercício

Letízia Lourenço, delegada-chefe da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam)

Antônia Carneiro, defensora pública chefe do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres

Cristina Tubino, presidente da Comissão de Enfrentamento da Violência Doméstica da OAB-DF

Daniel Bernoulli, promotor de Justiça do DF

Beatriz Figueiredo, perita criminal e diretora da Divisão de Perícias Externas do Instituto de Criminalística

Vera Lúcia Santana Araújo, integrante da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) e ativista da Frente de Mulheres Negras do DF

Rita Lima, assessora internacional do Ministério das Mulheres

Ben-Hur Viza, representante do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres do Núcleo Bandeirante

Majorie Chaves, coordenadora do Observatório POP Negra da UnB

Wânia Pasinato, assessora sênior na área de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da ONU Mulheres Brasil

*Estagiário sob a supervisão de Hylda Cavalcanti