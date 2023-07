Acusado de matar estudante a facadas em Ceilândia é condenado a 14 anos

DD Darcianne Diogo

Vídeos capturados pela polícia mostraram o exato momento do crime - (crédito: PCDF)

A Justiça do Distrito Federal condenou, a 14 anos de prisão, o homem acusado de cometer latrocínio (roubo seguido de morte) contra um estudante de 24 anos. O crime ocorreu em 16 de março do ano passado, na QNN 37 de Ceilândia.

Gabriel Santos da Silva foi preso na época pós investigadores da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte). A vítima, Gabriel Gomes Barbosa, voltava para a casa da mãe de bicicleta, após a aula, no momento do crime. Os vídeos captados pelos polícia mostraram o momento em que o suspeito tentou assaltar o estudante, que sai de bicicleta. O acusado não levou nenhum pertence.

Na delegacia, Gabriel foi indicado por latrocínio, mas o Ministério Público do DF denunciou o acusado por homicídio, uma vez que ele confessou ter confundido o acusado com um rival e o esfaqueou. Gabriel cumprirá 14 anos de reclusão em regime inicial fechado. "Incabível a substituição da pena por restritivas de direitos, bem como o sursis, em face, primordialmente, do quantum de pena aplicada e do cometimento de crime com bastante violência", frisou o juiz Lucas Sales.