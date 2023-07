Operação realiza apreensão de drogas e investiga suspeitos em Ceilândia

CB Correio Braziliense

Por meio da 19 DP, a investigação da Operação Cratos, prendeu indivíduos suspeitos de realizar o tráfico de drogas no local há pelo menos quatro anos. - (crédito: Divulgação/PCDF)

Na manhã desta quarta-feira (19/7), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu mandado judicial de busca e apreensão domiciliar em Ceilândia. A investigação apontou para cinco pessoas que estavam sendo observadas por venda de drogas, principalmente cocaína, na região da QNQ 2.



Por meio da 19ª Delegacia de Policia, a investigação da Operação Cratos observou que os indivíduos realizavam o tráfico de drogas no local há pelo menos quatro anos. Segundo o delegado-chefe da 19ª DP, Thiago Peralva, os criminosos utilizavam olheiros para monitorar as ações policiais. “Por meio das diligências, conseguimos comprovar que o grupo criminoso utilizava dois imóveis situados na QNQ 2, onde ocorria as operações para a comercialização de drogas”, explica o delegado-chefe.

Durante as buscas, foram apreendidas porções de drogas, dinheiro em espécie, balança de precisão, celulares e material utilizado para embalar droga. A ação policial empregou cerca de 35 agentes e contou com o apoio operacional da Divisão de Operações Especiais e Seção de Operações com Cães da DOE/ PCDF, além de equipes das 3ª, 9ª, 10ª, 29ª e 38ª DPs.



