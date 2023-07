"Teremos Casas da Mulher em todas as capitais", diz Denise Motta Dau

MF Mila Ferreira

Secretária nacional de enfrentamento à violência contra mulheres do Ministério das Mulheres, Denise Motta Dal durante abertura do Correio Debate - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

“Tolerância zero para feminicídios”, disse a secretária nacional de enfrentamento à violência contra mulheres do Ministério das Mulheres, Denise Motta Dau, durante discurso na cerimônia de abertura do seminário Combate ao feminicídio: responsabilidade de todos, promovido pelo Correio Braziliense. Na ocasião, ela anunciou que o governo federal vai implementar Casas da Mulher Brasileira em todas as capitais do país.

“Construiremos 40 novas casas da mulher brasileira em parceira com o ministério da justiça. Pretendemos que todas as capitais tenham uma casa da mulher brasileira. Já há uma em Ceilândia”, anunciou a secretária.

“O Correio Braziliense acerta quando convida a sociedade pra esse debate tão importante. É essencial para o avanço das políticas públicas de combate ao feminicídio a adesão de órgãos públicos”, afirmou Denise Motta Dau.

A secretária lembrou que, no último dia 8 de março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva relançou o programa “Mulher viver sem violência”, que havia sido extinto no governo passado. O programa prevê a implementação de ações de enfrentamento à violência. “Temos trabalhados a mudança da mentalidade. Nosso trabalho abrange a mudança da cultura para reduzir violência e feminicídio e também a implementação de novos serviços”, destacou Denise.

A representante do ministério das Mulheres explicou que várias ações em favor dos direitos das mulheres, que tinham sido descontinuadas, estão sendo retomadas. “Houve um desmonte de políticas públicas com relação ao enfrentamento da violência conta as mulheres. Corte de orçamento, extinção de secretarias, propagação do ódio e armamento da sociedade civil. Isso afeta mulheres em situação de vulnerabilidade”, disse Denise.

Reestruturação

Denise Motta Dau anunciou ainda que o disque 180 está sendo reestruturado para que a mulher que telefonar possa ser acolhida de forma mais efetiva. “Estamos reestruturando o 180 para que seja não só um espaço de denúncia, mas também de acolhimento para ajudar a mulher a ser bem atendida e para que o caso seja monitorado”, finalizou a secretária.