Enfermeiros são humilhados com frequência, dizem representantes da área

JC João Carlos Silva*

Paciente é presa por tentar esfaquear enfermeira na UBS 12 de Samambaia Norte - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal (SindEnfermeiro-DF) repudia a tentativa de homicídio sofrida pela técnica de enfermagem que atende na Unidade Básica de Saúde 12 (UBS12), que ocorreu na quinta-feira (20/7). Em nota, os representantes dos profissionais de enfermagem lamentam que, além de baixos salários e condições de trabalho precárias, a categoria também seja “humilhada com frequência”.

Segundo o SindEnfermeiro, episódios de agressão física e verbal provocam raiva, desapontamento, medo, e perda da satisfação com o trabalho dentro do serviço de saúde, além de resultar em baixa autoestima, depressão, ansiedade e indisposição, o que pode comprometer a eficácia do profissional. “Estes episódios de violência precisam acabar. Nossa categoria está cansada e adoecida”, afirma o sindicato.

A organização também relaciona a violência à precarização da enfermagem, o que é exposto pela falta de profissionais. O sindicato indica que é necessário focar na prevenção por meio de campanhas educativas, garantir segurança para profissionais que sofreram violência, assim como a responsabilização dos agressores.

Por fim, o Sindicato alerta que a violência por parte dos pacientes não contribui para um atendimento mais ágil. “A enfermeira ou o enfermeiro não podem fazer nada para agilizar o seu atendimento. Existe um protocolo de atendimento que precisa ser seguido”, conclui a nota.

Relembre o Caso

Na última quinta-feira (20/7) uma jovem de 19 anos foi presa após tentar esfaquear uma técnica de enfermagem que atendia na Unidade Básica de Saúde (UBS) 12, de Samambaia Norte. Além da profissional de 31 anos, a mulher presa também feriu um segurança.

Ao ser abordada pela Polícia Militar do DF, a mulher portava pequenas porções de maconha, uma tesoura e uma faca. A agressora também tinha manchas de sangue do funcionário atingido. A autora declarou à polícia que tentou ser atendida na UBS 12 no mês passado e não gostou do atendimento recebido por uma funcionária.

Segundo a nota de repúdio do SindEnfermeiro, a agressora havia ameaçado a técnica de enfermagem no mês anterior, motivada pela demora no atendimento.



