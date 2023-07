Paciente é presa por tentar matar enfermeira a facadas em UBS

PM Pedro Marra HS Hítalo Silva*

Paciente é presa por tentar esfaquear enfermeira na UBS 12 de Samambaia Norte - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma mulher, de 19 anos, não identificada, foi presa pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por tentar matar a facadas uma enfermeira, de 31 anos, na Unidade Básica de Saúde (UBS) 12 de Samambaia Norte, nesta quinta-feira (20/7), na Quadra Residencial (QR) 210.









A equipe da PMDF, acionada pelo centro de operações, foi informada que uma paciente tentava esfaquear os servidores da unidade e que um deles havia sido ferido. Em seguida, os policiais foram ao local indicado e conseguiram identificar e deter a agressora.

Quando foi abordada, a mulher estava com pequenas porções de maconha, uma tesoura e uma faca, além de ter manchas com o sangue do funcionário que ela atingiu durante a agressão. Aos policiais militares a autora argumentou que tentou ser atendida na UBS 12 no mês passado e não gostou do atendimento recebido por uma funcionária.









Ao retornar este mês, ela estava com a faca escondida e contou que procurava a mesma servidora que a teria destratado anteriormente. Ao ser informada de que não seria atendida pela funcionária em questão, a suspeita sacou a faca em direção a uma enfermeira e causou corte em um dos funcionários durante a intervenção do vigilante.

Assista a seguir um vídeo da prisão na UBS 12 de Samambaia Norte.

Após os acontecimentos, a equipe policial conduziu a agressora e as vítimas para a 26ª DP (Samambaia Norte), que vai investigar o caso.

* Estagiário sob a supervisão de Hylda Cavalcanti