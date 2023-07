Paciente é presa por injúria racial a enfermeira em hospital do Lago Sul

CB Correio Braziliense

Uma paciente foi presa em flagrante por injúria racial contra uma enfermeira em um hospital do Lago Sul. Segundo relatos, a mulher chamou a profissional de “neguinha” e disse ainda que ela deveria trabalhar em um casebre. O caso ocorreu nesta segunda-feira (10/7).

A Polícia Militar do DF foi acionada para verificar uma situação de ofensa racial a uma funcionária de um hospital. De acordo com o solicitante, a paciente ficou alterada pela demora no atendimento e ofendeu a enfermeira, dizendo “essa neguinha deveria estar trabalhando em um casebre”, conforme relatou a vítima.

Segundo apurado pelos agentes, a autora procurou o pronto-socorro do hospital no Lago Sul para atendimento médico. Durante a triagem de pacientes feita por uma enfermeira vítima das ofensas, a paciente ficou muito irritada, passando a xingá-la. Além disso, a mulher também causou confusão no atendimento com o médico.

A paciente foi apresentada na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde foi presa em flagrante por injúria racial. A detida alegou que não estava se sentindo bem. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar atendimento e a encaminhou até um hospital particular em Águas Claras.

De acordo com a Polícia Civil do DF, na 1ª Delegacia de Polícia, a autora se referiu novamente à vítima e ao segurança do hospital com palavras ofensivas.

