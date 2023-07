SSP-DF responde a CPMI e detalha que não tem câmeras de segurança no QG

PG Pablo Giovanni

07/01/2023 Crédito: Ed Alves/CB. Cidades. Manifestantes chegando no QG do Exercito. - (crédito: Ed Alves/CB)

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) detalhou à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro que não dispõe de câmeras de segurança instaladas na área do Quartel-General do Exército, no Setor Militar Urbano (SMU).

A pasta respondeu a um pedido do senador Eduardo Girão (Novo-CE), que queria as imagens para ajudar a esclarecer o que teria ocorrido no 8 de janeiro. No entanto, a SSP-DF informou aos parlamentares que, como o SMU é uma área militar, de responsabilidade do Exército Brasileiro, não há competência para instalar câmeras de monitoramento.

“Com os cordiais cumprimentos, informo a Vossa Senhoria, que por tratar-se de área militar, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, não dispõe de câmeras do Projeto de Videomonitoramento Urbano-PVU, instaladas no Setor Militar Urbano”, assinou o delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Jonas Bessa de Paula, que é coordenador do Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB).

Além desse requerimento, a SSP já respondeu outros seis requerimentos dos parlamentares da CPMI. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por exemplo, respondeu a 23 demandas; e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a oito pedidos.