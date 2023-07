Curso busca humanizar os serviços prestados pela Defensoria Pública

JC João Carlos Silva*

Escola de Assistência Jurídica realiza primeira aula do curso de formação continuada em Atendimento do Direito de Família, Cultura de Paz e Mediação e Infância e Juventude - (crédito: Divulgação/ Easjur)

A primeira aula do curso de formação continuada em Atendimento do Direito de Família, Cultura de Paz e Mediação e Infância e Juventude foi realizada hoje (21/7) pela Escola de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Distrito Federal (Easjur/DPDF). Com intuito de desenvolver um atendimento humanizado e aperfeiçoar a assistência prestada aos usuários da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF).

As aulas são destinadas aos analistas recém-empossados que atuam na Gerência de Cultura de Paz e Mediação da Defensoria Pública do DF (DPDF), além dos servidores que atuam nas áreas de Família, Infância e Juventude e em postos de atendimento do Na Hora.

Para o defensor público-geral, Celestino Chupel, os temas abordados em aula são fundamentais para assegurar um serviço público mais eficiente e sensível às necessidades das pessoas envolvidas em questões familiares e conflitos. “Com servidores capacitados, é possível contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, harmoniosa e que respeita as diferenças e particularidades familiares”, afirma Celestino.

A aula inaugural foi ministrada pela defensora pública do DF Lídia Nunes e a analista de apoio à assistência judiciária Gabriela Tomé. A moderação do encontro foi feita pela defensora pública do DF Andreia Leardini. As aulas ocorrem na sede da Easjur, localizada na Quadra 1 do Setor Comercial Norte, no Edifício Rossi Esplanada Business, loja 01, subsolo, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Próximas aulas

A segunda aula do curso será realizada em 4 de agosto e vai tratar a respeito da confecção de petição inicial na área de família, órfãos e sucessões, além da elaboração das peças. A terceira, em 18 de agosto, dará continuidade à elaboração de petições. A aula também inclui uma palestra do juiz do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) André Gomma, referência nacional em métodos autocompositivos de resoluções de controvérsias.

A última aula do curso acontece em 1º de setembro, com presença da defensora pública do DF Karini Abritta e a analista em políticas públicas e gestão governamental Andrea Loli, para falar sobre o atendimento da infância e da juventude, além da elaboração de petições.

O encerramento contará com a participação do servidor público da Easjur Marcos Vinícius, que destacará o Sistema Integrado de Transferências (Sit) e o painel de diagnóstico de inteligência processual, além dos boletins da Easjuris, que contemplam uma pesquisa complementar de jurisprudência.

Estagiário sob supervisão de José Carlos Vieira