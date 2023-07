Jovem desaparece na mata durante pescaria com o pai, em Sobradinho

EF Eduardo Fernandes

Jovem de 19 anos desaparece durante pescaria, em Sobradinho - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Um jovem de 19 anos desapareceu nesta sexta-feira (21/7) enquanto pescava em um ribeirão, nas imediações da Fazenda Dois Irmãos, na área da Fercal, em Sobradinho. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima se perdeu na mata, após o pai, que o acompanhava, procurar um local melhor para pescar.

Ao chegar ao local, por volta das 19h55 de sexta, o Corpo de Bombeiros foi abordado pelo pai, que contou ter retornado ao ponto onde ambos estavam quatro horas após a saída. No entanto, percebeu que o filho já não estava mais no local. O homem fez uma breve busca nos arredores, até que resolveu solicitar apoio da corporação.

Segundo os militares, as guarnições realizaram buscas ao longo do curso d’água e nas margens. Entretanto, as ações precisaram ser interrompidas por motivos de segurança à 1h40, e serão retomadas neste sábado. O Corpo de Bombeiros afirma, ainda, que a vítima conseguiu entrar em contato com o irmão, por meio de ligação.

Em informações repassadas pelos familiares, o jovem afirmou que estava perdido, com pouca bateria no celular e sem conseguir encontrar o caminho de volta.