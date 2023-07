Colisão envolvendo motocicleta deixa feridos na DF 250, sentido Paranoá

CB Correio Braziliense

Colisão no Paranoá - (crédito: CBMDF)

Uma colisão deixou dois feridos na noite desta segunda-feira (17/7), na DF 250, sentido Paranoá. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) esteve no local para prestar socorro. Ao chegarem no local os militares constataram que se tratava de acidante envolvendo um veículo de passeio e uma moto.

O condutor do automóvel, um Honda/City de cor prata, foi avaliado pelas equipes de resgate e não apresentou ferimentos. A motocicleta Honda/CB, de cor vermelha, estava sendo conduzida por um homem, de 47 anos, que apresentou fraturas no braço esquerdo e perna esquerda. O mesmo estava consciente, orientado e estável, mesmo assim os bombeiros efetuaram o protocolo de trauma e o conduziram ao Hospital Regional de Sobradinho.

Ainda na motocicleta estava um senhor, de 65 anos, que apresentou fratura na perna esquerda, além de um corte também na perna esquerda. Foi realizada a contenção da hemorragia e o protocolo de trauma. Ele precisou ser transportado ao Hospital Regional do Paranoá. A via ficou interditada durante o atendimento. Em seguida, o local ficou sob cuidados da Polícia Militar (PMDF) e a perícia foi acionada. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.



