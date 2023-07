Fotógrafo brasiliense é um dos destaques em exposição no Rio de Janeiro

MF Mila Ferreira

Foto feita pelo fotógrafo brasiliense foi uma das selecionadas para exposição na Casa Firjan - (crédito: Luian Valadão)

Os visitantes que passarem pela exposição Rio do Futuro, na Casa Firjan, no Rio de Janeiro, terão a oportunidade de conferir o trabalho de 10 fotógrafos selecionados por meio do Edital de Cultura Firjan SESI 2022, entre eles, o brasiliense Luian Valadão. A exposição estará aberta ao público a partir deste domingo (23/7).

O projeto de Luian seguiu duas linhas de pesquisa: a primeira foi em cima do conceitual com técnicas de reflexo, uma metáfora para demonstrar que as ações do agora serão refletidas no futuro. A segunda foi voltada à preservação do meio ambiente, como forma de demonstrar que a não preservação pode refletir em sérios problemas no futuro.

Luian Valadão foi o único artista brasiliense selecionado no edital. Além dele, a exposição contará ainda com fotos de Ana Bia Novais, André Arruda, Creuza Gravina, Erica Modesto, Íra Barillo, Julio Andrade, Luis Teixeira, Nando Machado e Tiago Petrik, todos cariocas. "Fiquei muito feliz em ter sido selecionado e poder trazer um olhar de fora sobre o Rio de Janeiro", declarou Luian.

Após receberem, via edital, uma quantia em dinheiro para desenvolverem o projeto autoral e inédito para integrar a exposição coletiva Rio do Futuro, os artistas participaram da Semana da Fotografia, para troca de experiências com conteúdos e temas relevantes que provocaram reflexões e aprimoraram os seus olhares de maneira crítica e sensível. Além disso, os fotógrafos tiveram acompanhamento de seus projetos fotográficos, culminando na mostra Rio do Futuro, com curadoria de Melissa Alves.

Confira algumas fotos selecionadas para a exposição:







Serviço

Exposição Rio do Futuro

23/07 a 20/08 (terça a domingo)

9h às 19h (entrada encerra às 18h30).

R. Guilhermina Guinle, 211 - Botafogo.

Entrada franca.