Rollemberg lamenta morte da sogra, Edith Soares: "Espalhava alegria"

VC Victor Correia

Morre aos 92 anos Edith Soares, sogra do ex-governador e secretário nacional de Energia Verde, Rodrigo Rollemberg 22/7 - (crédito: Reprodução/Instagram)

Morreu neste sábado (22/7), aos 92 anos, Edith Soares, sogra do ex-governador do Distrito Federal e secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Rodrigo Rollemberg.

Edith é mãe de Márcia Helena Gonçalves Rollemberg, secretária nacional de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. O anúncio foi feito nas redes sociais de Rollemberg. O velório será realizado neste domingo (23/7), no Cemitério Campo da Esperança.



"Faleceu hoje minha querida sogra, D. Edith, mais conhecida como D. Preta ou Pretinha. Pessoa acolhedora, generosa, alegre, espalhava alegria por onde passava. Guardarei lembranças muito carinhosas dessa longa jornada que vivemos juntos!!! Que Deus a tenha!!!", lamentou o secretário.