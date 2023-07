Aplausos e música marcam despedida de Edith Soares, sogra de Rollemberg

EF Eduardo Fernandes

Amigos e familiares se despedem de Edith Ferreira neste domingo (23/7) - (crédito: Eduardo Fernandes/ CB/ DA PRESS)

Sob fortes aplausos e ao som de Roberto Carlos, familiares e amigos se despediram de Edith Soares na manhã deste domingo (23/7), no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. A sogra do ex-governador do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg, morreu neste sábado (22/7), aos 92 anos.

Aproximadamente 200 pessoas compareceram ao velório de Edith, que era muito querida e amada. Filha caçula e mulher de Rodrigo Rollemberg, Márcia Gonçalves, 62, relembra a caminhada da mãe e o legado que ela deixou durante essas nove décadas.

Uma mineira que chegou ao Distrito Federal em 1963, traçando boa parte da trajetória na capital federal como funcionária pública. Mãe de quatro filhos, Márcia conta que Edith passou por diversos desafios ao longo da vida. “Apesar de tudo, era uma guerreira feliz. Superou todas as adversidades”, destaca.

Com passagens profissionais pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e pela Central de Medicamentos, Edith fez uma rede rica de amigos, como descreve a filha. Uma força de viver exemplar e uma alegria de dar inveja. E, acima de tudo, a juventude que nunca se perdeu no caminho, mesmo que a saúde tenha ficado debilitada nos últimos dois anos.

Em direção contrária a estes obstáculos, permaneceu firme boa parte dessa jornada, segundo Márcia. Partiu devagarinho, para agora descansar. O que resta, são os momentos bons e a maneira como enxergava o mundo. “Este é o legado dela”, acrescenta a filha.

Segunda mãe

Uma pessoa especial, desde o primeiro momento em que a conheceu. Rodrigo Rollemberg, atual secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), sempre enxergou Edith como uma segunda mãe. “Sempre foi acolhedora e alegre. Gostava de estar sempre com a casa cheia”, recorda o ex-governador.

Ainda quando ele e Márcia eram apenas namorados, estar na casa da sogra era uma felicidade frequente. Casados há 43 anos, os dois partilharam de inúmeros momentos juntos. Segundo ele, contagiava a todos com esse jeito de ser estonteante. Na pandemia, ambos se recolheram na fazenda de Rollemberg.

Lá, ele acredita que viveu mais momentos especiais ao lado da sogra. Lembranças que jamais vai esquecer, em especial agora. “Apesar da idade, estava sempre muito animada. Até dois anos atrás gostava de sair com a gente, tomar uma cerveja. Um rastro de luz por onde passava”, finaliza Rodrigo.