Acidente envolvendo carro e bicicletas deixa quatro pessoas feridas

MF Mila Ferreira

Colisão na BR 080 - (crédito: CBMDF)



Uma colisão envolvendo um carro de passeio e duas bicicletas deixou quatro pessoas feridas na tarde deste sábado (22/7) na BR 080, trecho entre Brazlândia e Padre Bernardo. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência empregando cinco viaturas e 16 militares.

O veículo era conduzido por uma mulher de 25 anos, identificada pelos bombeiros como M.R.S., que não se feriu. No banco do passageiro estava outra mulher, identificada como E.S.A., sem idade divulgada. A passageira foi atendida e transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Até o fechamento desta nota, detalhes sobre os ferimentos sofridos pela mulher não tinham sido divulgados.

Uma das bicicletas era conduzida por uma adolescente de 14 anos, identificada como V.T.G.S.B., que apresentava suspeita de entorse, uma lesão dos ligamentos articulares devido à distensão ou torção brusca, e também um corte na perna esquerda, além de dor no tórax, na cabeça e escoriações pelo corpo. A jovem estava consciente, desorientada, estável e foi transportada pelos bombeiros para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

A segunda bicicleta, era conduzida por uma mulher de 42 anos, identificada como M.H.P, que foi atendida e transportada pelo CBMDF ao Hospital Regional de Brazlândia, apresentando dor no abdômen, no pescoço, na cabeça e escoriações pelo corpo. Nesta bicicleta também estava outra mulher, identificada como R.S de, que foi atendida e transportada pelo CBMDF ao HRC, apresentando dor na cabeça, no pescoço e escoriações pelo corpo.