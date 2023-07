Carro incendiado congestiona trânsito na saída norte de Brasília

MF Mila Ferreira

Carro incendiado congestiona trânsito na saída de Brasília - (crédito: CBMDF)

Um carro pegou fogo na noite deste sábado (22/7) na saída norte de Brasília, na via paralela à DF-007, em frente à floricultura, próximo ao balão do Torto. O incidente não deixou vítimas, mas congestionou o trânsito e deslocou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) ao local. Na chegada dos bombeiros, o motorista e passageiros já tinham saído do veículo.

O CBMDF mobilizou duas viaturas e nove militares para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram o veículo FIAT/TIPO de cor verde em chamas. Imediatamente, foi iniciado o combate às chamas evitando que o incêndio consumisse totalmente o veículo.

O trânsito foi impactado e, para garantir a segurança e fluidez, foi desviado para o estacionamento do comércio local.

Os bombeiros não divulgaram o que causou a origem do incêndio.