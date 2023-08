Panela de pressão explode e mulher sofre queimaduras de 1º grau

CB Correio Braziliense

Uma mulher de 52 anos se feriu após uma panela de pressão ter explodido - (crédito: CBMDF)

Uma mulher de 52 anos se feriu neste sábado (13/8), por volta das 10h, após uma panela de pressão ter explodido e a queimado com um líquido quente, na QNG 43 de Taguatinga. A mesma sofreu queimaduras de 1º grau no membro inferior e se queixava de fortes dores na região.

Após ser examinada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), a mulher foi transportada consciente, orientada e estável ao Hospital Regional da Ceilândia (HRC).

Relembre outros casos

Uma panela de pressão explodiu e deixou duas pessoas feridas em um restaurante da Quadra 211 de Santa Maria. O incidente ocorreu na manhã do dia 26 de abril deste ano e mobilizou oito militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF).

As duas vítimas, uma mulher, de 30 anos, e um homem, de 31, estavam perto do fogão no momento em que a panela explodiu. A mulher sofreu queimaduras nas pernas e nos braços e foi transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) consciente, orientada e estável. O homem teve queimaduras de 1º grau no no braço esquerdo e sentia dor no punho causada pelo impacto da tampa da panela. Ele também foi levado ao hospital.

Em maio de 2022, uma panela de pressão explodiu em um restaurante na QNM 18, em Ceilândia Norte. Duas pessoas ficaram feridas e uma morreu no local. No momento da explosão, três pessoas estavam na cozinha. As equipes de socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência tentaram reanimar a vítima por cerca de 50 a 60 minutos, mas infelizmente ela não resistiu e morreu no local do acidente.