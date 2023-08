Lancha explode no DF, deixa três com queimaduras, sendo uma criança

CB Correio Braziliense

Incêndio em embarcação deixa menino de 9 anos com 70% do corpo queimado - (crédito: CBMDF)

Uma lancha explodiu neste domingo (13/8), por volta das 18h, no Setor de Clubes Sul, Trecho 02. A embarcação explodiu após o abastecimento e deixou três pessoas feridas, sendo elas um menino de 9 anos com queimaduras no rosto, torax, nos membros inferiores e superiores de 2º e 3º graus, em aproximadamente 70% do corpo.

Um homem de 42 anos, pai do menino, apresentava queimaduras no rosto, nos membros inferiores e superiores de 2º e 3º graus, em aproximadamente 40% do corpo, relatava ainda, dor no ombro esquerdo. Um idoso de 68 anos apresentava queimaduras de 1º grau no braço esquerdo e estava em crise nervosa. Todos foram transportados para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), e apenas a criança estava desorientada.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e de imediato apagaram as chamas, e em seguida prestaram os primeiros socorros às vítimas do acidente.

As identidade das vítimas não foram reveladas, mas além dos citados, haviam mais quatro pessoas na embarcação que nada sofreram. Foram acionadas as equipes de peritos do CBMDF, da Polícia civil (PCDF) e da Capitania dos Portos da Marinha do Brasil, para as providências que o caso requer.