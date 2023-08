Missa de sétimo dia da jornalista Dad Squarisi será na quarta-feira (16/8)

CB Correio Braziliense

A jornalista e professora Dad Squarisi deixa legado de amor a Brasília e à língua portuguesa - (crédito: Lanna Silveira/Esp.CB)

A missa de sétimo dia em homenagem a jornalista Dad Squarisi será celebrada nesta quarta-feira (16/8), às 19h, na Paróquia Nossa Senhora do Lago. A igreja fica localizada na QI 03, no Lago Norte. A jornalista, professora e escritora morreu na quinta-feira (10/8), aos 77 anos, por complicações de um câncer.

O velório da jornalista foi na sexta-feira (11/8), na capela 5 do Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, e reuniu cerca de 600 pessoas de todos os cantos da capital, que, comovidas, exaltaram sua trajetória e seu legado.

Referência na língua portuguesa e no jornalismo, Dad era editora de Opinião do Correio há 30 anos. É também autora dos dois manuais de Redação do Correio. O primeiro Manual de Redação e Estilo, publicado em 2005, e o segundo, seis anos mais tarde, em 2011, o Manual de Redação e Estilo para Mídias Convergentes, que inclui orientações de escrita para plataformas digitais.

Nascida no Líbano, Dad veio para o Brasil com os pais, em 1946, país onde se consolidou como profissional, tornou-se esposa, mãe e avó e cativou dezenas de amigos e admiradores. Integrante da família dos Diários Associados há quase 30 anos, ela foi diagnosticada com câncer em 2016 e, após uma admirável luta, não resistiu às complicações da doença.

Dad deixou o filho, Marcelo, a nora, Katilen, e os netos, João Marcelo e Rafael.