Motorista de aplicativo abusa sexualmente de passageira em Taguatinga

MS Mariana Saraiva

Crédito: Editoria de arte/CB/D.A Press. Rostos de mulheres jovens e crianças com expressões de tristeza, medo, choro. Violência. Feminicídio. Abuso. Estupro. Caption - (crédito: Editoria de arte/CB/D.A Press)

Uma moça de 18 anos foi abusada sexualmente por um motorista de aplicativo, na noite deste domingo (13/8) . A mesma teria solicitado uma corrida de Águas Claras a Ceilândia. No trajeto, ela percebeu que o condutor do veículo estaria mudando a rota e questionou, o homem não respondeu, e a levou para no St. H Norte de Taguatinga.

De acordo com informações da Polícia Militar (PMDF) no local, o homem de 25 anos teria segurado a jovem dentro do carro, tirados suas roupas íntimas, colocado a genitália para fora, se masturbado e ejaculado na vítima. O mesmo teria tentando penetração, mas não conseguiu.

Ao Correio, o sargento Lúcio Vieira informou que a vítima está muito abalada, desesperada e sem conseguir falar. O acusado foi encontrado pela PM na EPTG, na altura do Guará, e foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia da Asa Sul.