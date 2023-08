Avenida Paranoá é interditada nesta segunda para obras de pavimentação

CS Carlos Silva

A Avenida Paranoá sofre uma nova interdição nesta segunda-feira (14/8) devido à continuidade nas obras de pavimentação. O bloqueio se dá num trecho de 1.000m no sentido Estrada Parque Tamanduá (EPTM), da altura da administração até a cruzamento da via com o balão da quadra 22.

Durante o período de interdição, recomenda-se que os motoristas planejem seus trajetos com antecedência e fiquem atentos aos desvios. As novas rotas passarão pelas quadras 2,9 e 11, sentido Paranoá Parque.

A previsão inicial é que a obra termine em 20 dias. Para alcançar esse prazo, o expediente dos trabalhos deve ir até 22h e se estender pelo fim de semana. Por isso, a Secretaria de Obras pede paciência aos cidadãos.

EPTG

Outro fato que tem chamado a atenção de quem transita nas vias do DF é a liberação da faixa exclusiva para ônibus, vans escolares e táxis na Estrada Parque Taguatinga (EPTG/DF-085). A faixa foi liberada às 00h01 da última sexta-feira (11/8) e segue aberta para trânsito livre nesta segunda-feira.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) explicou que a medida visa desafogar o trânsito, por conta das obras que ocorrem no local. "Destacamos que o momento é de compreensão e contribuição de todos para amenizar o trânsito naquela região, onde o GDF realiza importantes obras para a mobilidade do Distrito Federal", informaram em nota.

A operação ainda é experimental e está sendo monitorada pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER). A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) repudiou a liberação da faixa na via. Para a representação, isso vai contra as práticas adequadas de mobilidade urbana.

"A decisão vai na contramão das recomendações técnicas e melhores práticas de mobilidade urbana e sustentabilidade ambiental adotadas em todo o mundo, e terá efeito contrário na redução dos congestionamentos, pretendida pelo governo local", escreveram.

