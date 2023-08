LM Letícia Mouhamad

Os termômetros do DF marcaram a temperatura mínima de 14°C e devem alcançar os 29°C no começo da tarde desta segunda-feira (14/8) - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

As chuvas não chegaram — e nem têm previsão de dar as caras — mas, nesta semana, o brasiliense sofrerá um pouco menos com a baixa umidade. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade do ar máxima para essa segunda-feira (14/8) será de 70%, podendo chegar a 25% nas horas mais quentes do dia.

Já os termômetros do DF também devem marcar temperaturas mais amenas: no começo da manhã registraram a mínima de 14°C, no Gama, e devem alcançar os 29°C no começo da tarde. “Os ventos alternam entre fracos e moderados e há variação da nebulosidade”, apontou Jeane Lima, meteorologista do Inmet

A previsão é que a temperatura aumente no decorrer da semana, podendo chegar aos 32°C na quarta-feira (16/8). Mesmo com a umidade um pouco melhor, a secura se mantém, por isso, é fundamental permanecer hidratado e evitar exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia.

Fique em alerta

Como o brasiliense não vê chuva há mais de 50 dias e a secura não dá trégua, é preciso estar atento para evitar problemas de saúde, como desidratação e problemas respiratórios. Veja as dicas recomendadas pela Defesa Civil para se proteger da baixa umidade:

- Mantenha boa hidratação, portando uma garrafa para reposição de líquidos, sempre que possível

- Umedeça periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico.

- Utilize umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade do ar em casa.

- Mantenha a adequada limpeza dos ambientes. Isso evita acúmulo de pó e favorecimento de ácaros e fungos, a fim de reduzir crises alérgicas.

- Dê especial atenção às crianças e idosos, monitorando principalmente a questão de hidratação e doenças respiratórias.

- Reduza ou suspenda, se possível, as atividades físicas nos períodos mais quentes do dia.

- Dar preferência a refeições leves.

- Atenção! Não perca a previsão do tempo e alertas de baixa umidade.