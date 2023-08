Roda de carro se solta, atinge moto e fere menina de 12 anos

CB Correio Braziliense

O acidente ocorreu na noite deste domingo (13/8), na Estrada Parque de Indústria e Abastecimento (Epia) Sul, na altura da quadra 26 do Park Way - (crédito: CBMDF)

Um motociclista e a filha dele, que estava na garupa do veículo, ficaram feridos ao serem atingidos por uma roda de um carro que passava pelo local. O objeto se soltou em movimento e colidiu com a moto. O acidente ocorreu na noite deste domingo (13/8), na Estrada Parque de Indústria e Abastecimento (Epia) Sul, na altura da quadra 26 do Park Way. Segundo os bombeiros, pai e filha foram levados para o Hospital de Base em estado estável.

No local do acidente, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) verificou que o acidente foi provocado pelo desprendimento de uma das rodas traseiras de um carro Fiat Ideia, de cor prata. O motorista de 36 anos se deslocava no sentido Santa Maria.

Após se desprender do veículo, a roda atravessou o canteiro central da rodovia e atingiu a moto de cor vermelha, conduzida por um motociclista de 43 anos, que se deslocava no sentido Brasília. Com a violência do impacto, o homem perdeu o controle da direção e caiu no canteiro central juntamente com a filha dele, de 12 anos, que era a passageira que estava na garupa.

Pai e filha foram atendidos pelos bombeiros no local. O motociclista apresentava uma fratura no braço direito e se queixava de dores no ombro. A passageira estava com um ferimento no pé direito com hemorragia ativa e escoriações pelo corpo. Os dois foram transportados para o Hospital de Base e estavam conscientes e estáveis.

O local do acidente ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF. Para o atendimento, o Corpo de Bombeiros empregou três viaturas e 11 militares.