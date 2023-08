Assassino de policial morre em troca de tiros com PMs

JE Júlia Eleutério DD Darcianne Diogo

O assassino Leandro Peres matou Valderia a facadas - (crédito: Divulgação/PCDF )

Leandro Peres Ferreira, suspeito de matar a ex-companheira e policial civil Valderia da Silva Barbosa Peres a facadas na sexta-feira (11/8), foi morto pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) na madrugada desta segunda-feira (14/8) em Porangatu (GO), após troca de tiros. A informação foi confirmada ao Correio pela PMGO.

De acordo com a PMGO, Leandro, de 46 anos, foi localizado em uma estrada de terra às margens da BR-153. O autor perambulava pela via sem a bicicleta utilizada no dia da fuga, quando foi encontrado pelos agentes. Ele reagiu à abordagem policial — o homem portava um revólver calibre 32, apreendido pela polícia após a troca de tiros.

Leandro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal de Porangatu, mas morreu na unidade. Uma equipe da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também estava na cidade em busca do suspeito, mas não participou do confronto.

Após cometer o crime, Leandro fugiu de bicicleta e era procurado desde então. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o feminicida saiu de uma loja, em Taguatinga, onde pegou uma bicicleta e foi embora, por volta das 12h26. Ele estava vestido com uma camiseta e bermuda azul e usava boné e óculos de sol.



O corpo da policial foi encontrado pelo filho dela, de 24 anos, por volta de 12h30, na sexta-feira. Ela tinha um corte profundo no pescoço. À polícia, o rapaz informou que o último contato com a mãe foi por volta das 10h30, quando ela avisou que estava voltando para casa.

Imagens divulgadas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) mostram Leandro entrando no condomínio da vítima, em Arniqueira, dirigindo um Ford Fiesta vermelho. Desde que se separou da mulher, há cerca de 40 dias, Leandro Peres havia voltado a morar com a mãe, em Taguatinga. Investigações da PCDF apontam que o suspeito planejou o crime em detalhes.

A morte de Valderia é o 23º feminicídio registrado no DF desde o início deste ano. O número de crimes de 2023 é maior do que a quantidade de feminicídios registrados em todo o ano de 2022, quando ocorreu um total de 17 assassinatos de mulheres.