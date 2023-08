Festival Mês da Fotografia: Secretário de Cultura vai a stand do Correio

Correio Braziliense

Secretário de Cultura, Claudio Abrantes, visita stand do Correio no Festival Mês da Fotografia - (crédito: Divulgação/Secec)

O secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Claudio Abrantes, visitou o stand do Correio Braziliense na 10ª Edição do Festival Mês da Fotografia, nessa dessa quarta-feira (16/8). O evento colore a cúpula do Museu Nacional da República com projeções mapeadas de fotos. A primeira projeção ocorreu em 3 de agosto e contou com a trilha sonora do DJ Ops.

O Pavilhão Espaço da Fotografia Photo Experience + LAB fica montado ao lado do museu de 16 e 20 de agosto, com uma programação extensa: palestras, workshops, espaços Fototec e Mercado da Luz, Summit Experience e Art Meeting, com apresentações de artistas locais.

Com o tema Reencontros e suas Possibilidades, o festival chega à 10ª edição com novidades, como o Prêmio Aquisição do Museu Nacional da República, no valor de R$ 10 mil. A premiação será concedida a uma das fotos que fazem parte da seleção e que também fará parte do acervo da instituição.











Segunda projeção



A segunda projeção será realizada no próximo sábado (19/8), em homenagem ao Dia Mundial da Fotografia. Segundo a organização do evento, essa é a oportunidade de ver a fotografia ganhar vida em uma escala monumental, com tecnologia de ponta e uma seleção cuidadosa de obras de fotógrafos renomados e emergentes.

Outras mostras fotográficas estarão no Pavilhão: Nada Sobre Nós, Sem Nós (do Projeto Vivências Inclusivas) e Reencontros Coletivos (do Lente Cultural Coletivo Fotográfico). A ideia é fazer um evento democrático que vai transformar Brasília na capital da fotografia.

Serviço

Pavilhão Espaço da Fotografia Photo Experience +LAB



Local: Praça do Museu Nacional da Republica



Data: 16 a 20 de agosto de 2023



Horário: 15h às 21h

Site: www.festivalmesdafotografia.com.br/pavilhao