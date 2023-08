Darcianne Diogo

Adão é novo comandante - (crédito: PMDF/Divulgação)

Com a prisão do coronel Klepter Rosa Gonçalves, nesta sexta-feira (18/8), o escolhido por Ibaneis Rocha (MDB) para assumir o cargo de comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) é o coronel Adão Teixeira de Macedo. A escolha ocorre logo após as primeiras horas da operação da Polícia Federal (PF) que prendeu Klepter e outros quatro oficiais por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Adão atuava como subcomandante-geral da PMDF desde 23 de fevereiro. Ele ingressou na corporação em 1º de fevereiro de 1993 e passou pelos cargos de diretor de Tecnologia da Informação da Casa Militar do DF entre 2007 e 2013. De 2013 a 2015, foi chefe da Seção de Desenvolvimento de Sistemas da Casa Militar e, nos dois anos seguintes, ocupou o cargo de assessor militar da Casa Militar. Em 2019, trabalhou como diretor de Telemática da PMDF.

Graduado em direito em 2012, o coronel fez pós-graduação em 2016 no Curso de Altos Estudos (CAE), na Academia de Polícia Militar de Brasília. No currículo aparecem ainda cursos na área de formação de oficiais e no aperfeiçoamento de oficiais.

Afastamento

Ibaneis declarou que Klepter era da confiança de todos e que trabalhou com efetividade. "A gente espera que as coisas transcorram na maior tranquilidade possível junto à Polícia Militar do Distrito Federal, que é uma polícia bastante qualificada, e que só temos que ressaltar o trabalho feito por todos eles", comentou o governador do DF.

Para o chefe do Executivo local, é preciso aguardar o resultado das investigações. "Todos têm o direito a ampla defesa e ao contraditório. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, vem conduzindo esse inquérito com muito cuidado, carinho e responsabilidade. Temos mais é que confiar no poder judiciário brasileiro", afirmou.

Ibaneis confirmou que Klepter continua afastado por determinação judicial. "A gente aguarda que ele possa fazer a sua defesa e apresentar os seus argumentos", disse.

Mensagens conspiratórias

Perguntado a respeito de troca de mensagens conspiratórias sobre atos antidemocráticos de 8 de janeiro entre coronéis da PMDF, Ibaneis disse que espera da corporação a maior legalidade possível. "Confiamos na Polícia Militar do Distrito Federal, e sabemos que aquele momento era de bastante conturbação por conta do resultado eleitoral. O que a gente espera agora é que as coisas se esclareçam definitivamente para que possamos seguir a nossa vida com tranquilidade", afirmou chefe do Executivo local.

No fim da entrevista à imprensa, o governador informou que secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, está cuidando da nomeação do novo comandante da PMDF, Adão Teixeira de Macedo.