TJDFT promove segundo dia de debate com jornalistas sobre violência de gênero

A iniciativa é do NJM, em parceria com o Laboratório de Inovação Aurora e a Assessoria de Comunicação Social do TJDFT. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Com o objetivo de realizar uma construção coletiva de um documento que reúna diretrizes para a cobertura midiática sobre situações de violência doméstica e familiar contra as mulheres e feminicídio, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), por meio do Núcleo Judiciário da Mulher (NJM), vai promover, na próxima segunda-feira (21/8), o segundo dia da oficina Diálogos com a Imprensa.

A iniciativa foi produzida pelo NJM, em parceria com o Laboratório de Inovação Aurora (AuroraLab) e a Assessoria de Comunicação Social do TJDFT, e destina-se a jornalistas, editores e assessores de comunicação. As atividades acontecem no AuroraLab, das 9h às 12h, localizado no térreo da sede do TJDFT. Haverá certificado de participação.

Ainda há vagas e as inscrições podem ser realizadas clicando neste link.

Colaboração

A oficina contará com a participação da promotora de Justiça Gabriela Gonzalez, do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT), que vai apresentar um estudo sobre o efeito copycat nas coberturas midiáticas sobre feminicídios. Em seguida, as equipes do AuroraLab e do NJM irão propor um estudo de caso e uma oficina dinâmica para construção de um guia de cobertura jornalística sobre o tema.

A ideia dos organizadores é que a imprensa e os comunicadores se entendam enquanto integrantes da rede de proteção, na promoção de abordagens com perspectiva de gênero e na prevenção da violência contra as mulheres.

O evento acontece em comemoração ao 17º aniversário da Lei Maria da Penha e integra a XXIV Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que aconteceu de 14 a 18 de agosto, simultaneamente, em todos os tribunais do país.

