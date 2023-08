Cachoeira do Tororó: boa opção para fugir do calor de Brasília

Samuel Calado

A Cachoeira do Tororó é a mais próxima do Plano Piloto de Brasília. - (crédito: Samuel Calado/CB)

Diante das altas temperaturas e baixa umidade que os brasilienses estão enfrentando durante a seca, ter a oportunidade de se banhar em uma cachoeira é um privilégio. A 30 quilômetros do Plano Piloto, na Região Administrativa de Santa Maria, no Distrito Federal, existe uma queda d’água que encanta pelo tamanho e pelo charme. A Cachoeira do Tororó, a mais próxima do Plano Piloto de Brasília, tem aproximadamente 20 metros de altura e se destaca como uma excelente opção para quem deseja se conectar com a natureza. O acesso ao local se dá por uma por uma estrada de terra que sai da rodovia DF-140. O último ponto é o estacionamento próximo à entrada para a trilha. O percurso é de nível moderado, tem 1,5 km e conta com alguns riachos até chegar à queda principal. Além da sonoridade dos pássaros, a musicalidade No percurso, a sonoridade dos pássaros divide a musicalidade com o som dos riachinhos. A entrada é franca, no entanto, há uma cobrança de R$5 (motos), R$10 (carros), R$20 (van) e R$40 (ônibus), pelo estacionamento. Não tem horário de funcionamento, mas o recomendado é ir das 9h às 17h.





Até chegar à queda d'água principal, é possível se banhar em vários riachos no meio do caminho. (foto: Samuel Calado/CB)

O designer de interiores Glauber Brian, que mora no Gama, revelou que o local traz lembranças da infância. “Ter ido à cachoeira foi super legal. Eu paro para pensar nos momentos que eu vivi indo à cachoeira quando criança. Cheguei a ir duas vezes pequeno e poucas vezes adulto. Fui com alguns amigos desta vez e é sempre mágico. Sempre que venho aqui paro para refletir sobre a vida. A cachoeira do Tororó me proporciona momentos de paz e tranquilidade. Ela tem um ar de misticismo e transcendência sobrenatural”.

O design de interiores, Glauber Brian, tem boas recordações da Cachoeira do Tororó. (foto: Samuel Calado/CB)

“Ter conhecido a cachoeira do Tororó foi uma grande descoberta. E pensar que este local está há poucos quilômetros da capital. Achei o caminho acessível. Indico demais para as pessoas conhecerem. Brasília tem muita coisa linda, e por muitas vezes, escondida para o grande público”, disse o analista financeiro Jhonathan Gonçalo Correia, que mora em Taguatinga ao visitar o local pela primeira vez. Para ele, a cachoeira tem um sentido diferente. “É como se fosse uma lavagem de alma. É sobre me reconectar comigo mesmo. É como uma limpeza. É como se eu deixasse de ser eu mesmo por aquele momento e deixasse as águas fluírem pelo meu corpo, me tornando uma pessoa nova a cada segundo”, acrescentou.

O financeiro Jhonathan Gonçalo Correia, que mora em Águas Lindas de Goiás visitou a cachoeira vez. (foto: Samuel Calado/CB)

Balneabilidade



As águas que correm pela cachoeira são do Ribeirão Santana, que é alimentado pelo Rio São Bartolomeu. Procurado pelo Correio, o Instituto Brasília Ambiental, responsável por executar as políticas de meio ambiente e recursos hídricos do DF, informou que vem realizando, desde março de 2023, análises para verificação das condições de balneabilidade das águas do DF e o resultado dos exames classificaram as águas da Cachoeira Tororó como “excelentes para banho”. “De acordo com os limites e metodologia expressa na Resolução Conama 274, de 29 de novembro de 2000, a balneabilidade da cachoeira Tororó é própria e a categoria em 80% das análises encontra-se excelente. Dentro da classificação que abrange três classes de categorias: Muito boa, Satisfatória e Excelente.





A queda d'água da Tororó tem aproximadamente 20 metros. (foto: Samuel Calado/CB)

Peixes nativos

O presidente do Instituto Brasília Ambiental, Rôney Nemer, destaca a presença de peixes nativos. “Assim como no Riacho Fundo em que encontramos a espécie de peixe Pirá-Brasília, nessa área também temos a espécie de pirata Santana. O Instituto Brasília Ambiental tem trabalhado muito no plano de manejo para dar segurança e proporcionar trilhas para garantir que as pessoas possam ir ao Salto do Tororó e apreciar toda essa beleza, todas essas questões ecológicas com muita segurança”.

Placa de orientação para visitantes. (foto: Samuel Calado/CB)





Carregue seu lixo

O local não oferece serviço de alimentação, por isso a recomendação é levar o que for consumir. Contudo, vale reforçar a conscientização ambiental. Ao final do passeio, o visitante deve recolher todos os objetos, embalagens e restos de alimentos consumidos.

Entrada da trilha para a Cachoeira do Tororó. (foto: Samuel Calado/CB)



Como chegar?

Existem três opções de roteiros saindo do Plano Piloto de Brasília. A primeira segue pela DF-001, EPTC e dura aproximadamente 38 minutos. A segunda, segue pela DF-027, EPJK com aproximadamente 46 minutos e a terceira e mais indicada vai pela DF-140, sentido São Sebastião, com cerca de 44 minutos. Se for utilizar um aplicativo de Sistema de posicionamento global (GPS) é só indicar "Cachoeira do Tororó".



Confira o vídeo do roteiro até a Cachoeira do Tororó

