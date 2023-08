Ibaneis nomeia chefe do Estado-Maior para ser subcomandante-geral da PMDF

Darcianne Diogo Pablo Giovanni

Coronel Ana Paula Barros Habka será nova subcomandante-geral da PMDF - (crédito: Renan Lisboa/Agência CLDF)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) exonerou, em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o coronel Klepter Rosa do cargo de comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Conforme já detalhado pelo Correio, Adão Teixeira de Macedo foi escolhido pelo chefe do Executivo local para ser o novo comandante-geral da corporação. Ibaneis escolheu uma coronel para ser subcomandante-geral.

Logo que Adão era subcomandante-geral desde fevereiro e foi promovido ao cargo mais importante da PMDF, Ibaneis e o secretário de Segurança, Sandro Avelar, chegaram a um consenso e escolheram a coronel Ana Paula Barros Habka como subcomandante-geral da corporação. Ela era chefe do Estado-Maior e será a segunda mulher a integrar o subcomando-geral da PMDF. Antes, a coronel Vanuza Almeida ocupou o subcomando-geral, em 2012.

Na decisão proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, o magistrado afastou Klepter judicialmente. Junto com essa decisão, Klepter e outros quatro policiais militares que integravam o alto comando da PMDF nos atos de 8 de janeiro foram presos, em ação conjunta da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Além deles, Moraes deferiu a prisão de outros dois oficiais: o coronel Jorge Eduardo Naime e o major Flávio Silvestre de Alencar, porém ambos já estão detidos, após serem alvos de diferentes fases da operação Lesa Pátria.

Operação

A operação da PF, na manhã desta sexta (18/8) mirou policiais militares que atuavam na linha de frente nos atos de 8 de janeiro. A denúncia, apresentada na quarta-feira (16/8) pedia a prisão dos coronéis Klepter Rosa, Marcelo Casimiro, Paulo José, Fábio Augusto e do tenente Rafael Pereira Martins.

Além disso, Moraes também manteve a prisão do coronel Jorge Eduardo Naime e do major Flávio Silvestre de Alencar. Todos são acusados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e por infringir a Lei Orgânica e o Regimento Interno da PM.