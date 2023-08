Laudo deve determinar causa da morte de psicóloga; investigações continuam

Darcianne Diogo Mila Ferreira

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Polícia Militar foram ao local para averiguar se automóvel era da psicóloga, desaparecida desde 15 de agosto - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O corpo da psicóloga Ivana Leda de Carvalho, 50 anos, foi encontrado na tarde de ontem dentro do carro dela, um Chevrolet Ônix de cor laranja. O veículo estava submerso no Lago Paranoá, na região da MI 4, Lago Norte. Após diligências, a informação de que se tratava do corpo de Ivana foi confirmada pelo delegado Ronney Teixeira, da 9ª Delegacia de Polícia, do Lago Norte. A mulher estava desaparecida desde a última terça-feira. Após sair da clínica, onde trabalhava, no Centro de Atividades, Lago Norte, Ivana passou na casa de uma amiga, que mora próximo à clínica, e teria seguido para a residência onde morava, na Asa Sul. O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e nenhuma linha de investigação é descartada. Entretanto, segundo as primeiras informações da corporação, não havia marcas de violência. O laudo cadavérico irá definir as causas.

Moradores da área onde o corpo foi encontrado alegam que o local se tornou um ponto de usuários de drogas e estava bastante perigoso ultimamente. Segundo eles, confirmados pela polícia, o carro teria sido encontrado por um banhista que mergulhava no lago e se machucou com uma placa de metal, que, depois, constatou ser a placa de um carro. O homem acionou a polícia, que confirmou se tratar da placa do carro da psicóloga até então desaparecida.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) detectaram a presença do veículo e do corpo. Em uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal, o carro foi removido da água e periciado. O veículo tinha sido visto pela última vez por volta das 23h no dia do desaparecimento da mulher, por conta de uma multa registrada em um radar de velocidade localizado em frente ao Condomínio Privê, na região da MI 3. A partir de então, a polícia passou a buscar imagens das câmeras de segurança da região.

Ivana havia completado 50 anos em 8 de agosto e, segundo amigos, estava vivendo uma fase feliz e tranquila em sua vida pessoal. Em postagens recentes nas redes sociais, a psicóloga aparecia sempre sorridente, ao lado de amigos e familiares. Ivana trabalhava fazendo atendimentos como psicóloga em um consultório localizado no Centro de Atividades no Lago Norte. O Correio conversou com amigos de Ivana, que alegaram que ela não tinha depressão ou passava por qualquer fase difícil em sua vida.

Amigos lamentam

"Está todo mundo muito arrasado. Enquanto ela estava desaparecida, estávamos com um fio de esperança de que ela estivesse viva. Agora, é esperar para ver o que aconteceu e tocar a vida com ela no coração. Tentar levar adiante o legado dela, que é ser uma pessoa alegre que está sempre rindo e levando coisas boas a quem ela conhece", lamentou uma amiga, que preferiu não se identificar. "Sempre gostei muito dela, participei com ela de um workshop para mulheres. Nos encontrávamos esporadicamente, mas era o tipo de pessoa que eu sempre tinha prazer em ver. O que mais lembro dela é a risada. Ela estava sempre alegre e brincando. Ivana tinha uma vontade de viver muito grande. Está sendo uma perda muito difícil", completou.

Colega de classe de Ivana também elogiou a psicóloga. "Era uma pessoa superanimada, serelepe, ia a todos os encontros dos ex-alunos do Colégio Pio XII, nunca faltava. Sempre disponível e sorridente", disse a mulher.

O Correio conversou com três amigos de Ivana, que descartaram a hipótese de suicídio. Outra amiga da psicóloga informou que, pelo perfil dela, se ela apresentasse algum traço de depressão, todos saberiam, e esse não era o caso. "Ivana tinha grandes amigos, se ela tivesse qualquer tipo de problema, poderia falar com qualquer pessoa. Ela não tinha por que esconder qualquer problema. Ela nunca teve depressão. Como ela era psicóloga, fazia terapia", observou uma amiga, que preferiu manter o anonimato.

Últimos momentos

Um amigo de Ivana contou ao Correio que a psicóloga estava em um relacionamento. "Ela estava feliz na vida pessoal. Estava se divertindo e satisfeita", disse o amigo.

A última postagem de Ivana nas redes sociais foi feita no Dia dos Pais. Ela publicou uma foto antiga na companhia da figura paterna, lamentando a partida dele. O Correio apurou que o homem morreu assassinado há mais de 10 anos. "Você se foi cedo demais. Mesmo assim, até hoje, sinto sua presença e sua força na minha vida. Dedico a você todas as minhas vitórias e conquistas até hoje", escreveu ela.