Ivana desapareceu após sair de um consultório do Lago Norte - (crédito: Reprodução)

O corpo encontrado em um carro submerso no Lago Paranoá na tarde deste sábado (19/8) é o da psicóloga Ivana Leda de Carvalho, 50 anos. A profissional estava desaparecida desde a noite de terça-feira (15/8), quando saiu da casa de uma amiga, no Lago Norte, em direção à Asa Sul, onde morava com a mãe e a irmã. A informação foi confirmada ao Correio pela equipe da 9ª Delegacia de Polícia.









O veículo, um Ônix laranja, foi localizado por volta das 15h30 deste sábado. Segundo relatos de moradores da região, o carro teria sido encontrado por um banhista que teria se machucado com a placa do carro e acionado os policiais. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) confirmaram que havia um veículo submerso com um corpo dentro.

Ivana desapareceu por volta das 23h de terça-feira. Ao Correio, o delegado Herbert, primo da psicóloga, contou que a prima iria para a casa de uma amiga, no CA do Lago Norte.

