Corpo encontrado no Lago Paranoá é da psicóloga Ivana Leda, confirma PCDF

A profissional Ivana Leda estava desaparecida desde a noite de terça-feira (15/8), quando saiu da casa de uma amiga, no Lago Norte, em direção à Asa Sul, onde morava com a mãe e a irmã - (crédito: Reprodução)

O corpo encontrado em um carro submerso no Lago Paranoá na tarde deste sábado (19/8) é o da psicóloga Ivana Leda de Carvalho, 50 anos. A profissional estava desaparecida desde a noite de terça-feira (15/8), quando saiu da casa de uma amiga, no Lago Norte, em direção à Asa Sul, onde morava com a mãe e a irmã. A informação foi confirmada ao Correio pela equipe da 9ª Delegacia de Polícia.





O veículo, um Ônix laranja, foi localizado por volta das 15h30 deste sábado. Após diversas diligências, os policiais civis da 9ª DP junto ao Corpo de Bombeiros localizaram o corpo. Ao Correio, o delegado Ronney Teixeira informou que um banhista localizou a placa de um carro na água, acionou as autoridades, que vasculharam a área e encontraram o carro com o corpo dentro.

Ivana desapareceu por volta das 23h de terça-feira. Ao Correio, o delegado Herbert, primo da psicóloga, contou que a prima iria para a casa de uma amiga, no CA do Lago Norte.









