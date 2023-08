Sepultamento de psicóloga Ivana Leda será nesta segunda-feira (21/8)

Mila Ferreira

Ivana desapareceu após sair de um consultório do Lago Norte - (crédito: Reprodução)

A psicóloga Ivana Leda de Carvalho será sepultada, nesta segunda-feira (21/8), às 10h, no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul. A informação foi divulga, neste domingo (20/8), pelas redes sociais de familiares e amigos dela. As buscas pela psicóloga Ivana Leda de Carvalho, de 50 anos, desaparecida desde terça-feira (15/8), tiveram um fim trágico na tarde de sábado (19/8): o corpo da mulher foi encontrado dentro do carro dela, que estava submerso no Lago Paranoá.

A profissional foi vista pela última vez quando saiu da casa de uma amiga, no Lago Norte, em direção à Asa Sul, onde morava com a mãe e a irmã. Agora, a polícia e entes queridos buscam a verdade por trás da morte da mulher.

O corpo de Ivana foi localizado após um banhista do Lago Paranoá se ferir com a placa do carro da psicóloga. Então, ele acionou a polícia e os policiais civis da 9ª Delegacia de Polícia fizeram diligências no local.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) detectaram a presença do veículo e do corpo. Em uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal, o carro foi removido da água e periciado.

Na sexta-feira (18/8), a irmã de Ivana, Susana Leda de Carvalho, 45 anos, disse que o carro da psicóloga foi flagrado por um radar na Estrada Parque Paranoá (EPPR), na DF-005, às 23h14 do dia do desaparecimento, em frente ao Condomínio Privê I, no Lago Norte.

A última visualização de mensagens no celular de Ivana ocorreu às 2h de quarta-feira (16/8). A Polícia Civil ressaltou que nenhuma linha de investigação está descartada.

Sem marcas

O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Segundo as primeiras informações da corporação, não havia marcas de violência no corpo da psicóloga. Um laudo irá determinar as causas da morte de Ivana.

Segundo o delegado-adjunto da 9ª Delegacia de Polícia, Ronney Teixeira, todos os objetos pessoais de Ivana estavam no automóvel. Além disso, segundo ele, as contas bancárias não foram movimentadas. A polícia aguarda o laudo do Instituto de Medicina Legal (IML) e não descarta nenhuma hipótese na investigação.