Criança cai do segundo andar de prédio no DF e polícia investiga

Militares do Corpo de Bombeiros do DF atenderam à ocorrência na tarde deste domingo (20/8) - (crédito: Reprodução/Agência Brasília )

Um acidente assustou os moradores do Paranoá Park na tarde de domingo (20/8), quando uma criança de 2 anos caiu do segundo andar de um edifício residencial. A ocorrência foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) na manhã desta segunda-feira (21/8). Segundo informações da corporação, o fato ocorreu às 15h35, na quadra 03 conjunto 03 do local.

Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente e o que teria levado à queda. Os socorristas encontraram a criança, identificada apenas com as iniciais H.P.S.D, com escoriações nas costas, um edema e deformidade no crânio.

Devido ao estado em que foi encontrada, a criança foi atendida no protocolo de trauma, imobilizada e transportada ao Hospital do Paranoá.

* Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel



