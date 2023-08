Ceilândia terá duas novas creches para cerca de 400 alunos

Júlia Eleutério

Governador Ibaneis Rocha assinou ordens de serviço para as obras, que têm investimento de mais de R$ 10 milhões e ampliam a oferta da educação infantil na região - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília.)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou, na manhã desta sexta-feira (18/8), três ordens de serviços, sendo duas delas para a construção de novos Centros de Educação da Primeira Infância (Cepis), em Ceilândia, e uma para a obra de restauração do asfalto da DF-180, em Brazlândia. Além disso, o chefe do Executivo local entregou o sistema de drenagem das Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs). no Setor de Indústrias, também na região administrativa de Ceilândia.

Segundo o Governo do Distrito Federal (GDF), os novos centros de educação vão atender cerca de 400 crianças com idade até 5 anos e 11 meses, em período integral. As novas creches ficarão na QNO 18 e QNP 11, em Ceilândia. O presidente da Novacap, Fernando Leite, destacou que o investimento para as obras é de cerca de R$ 10 milhões. “Nós queremos dizer que até o mês quatro ou cinco do ano que vem, vamos inaugurar essas creches”, comunicou Leite.

Além das duas creches, Ibaneis comentou sobre a inauguração, prevista para setembro deste ano, de mais uma unidade de educação infantil na região. “Essa é em parceria com o Paulo Octávio, no Sol Nascente e temos mais duas creches importantes que estão sendo abertas aqui”, destacou o governador.

O administrador de Ceilândia, Dilson Resende, ressaltou que Ceilândia é a maior cidade e tem o maior número de estudantes da rede pública. “Tem o segundo maior parque de escolas, apesar de ser o maior número de estudantes e tem uma carência de creches”, avaliou, comemorando o pontapé nas obras das novas unidades.

Secretária de Educação, Hélvia Paranaguá destacou que o GDF retomou a obra da Escola Classe 59, que estava parada, e a reforma do Centro de Ensino 10 está a pleno vapor. “São mais duas creches, além de uma outra que o Paulo Octávio construiu no Sol Nascente, que nós estamos só mobiliando, chamando a parceira e vamos entregar agora em setembro”, completou.

Mais obras

Durante o discurso, Ibaneis ressaltou ainda a alegria de começar o dia percorrendo a cidade para iniciar obras para a população. “Sair pela cidade lançando e inaugurando obras é muito importante. Já passamos na DF-180, que é uma obra necessária que liga Ceilândia a nossa cidade de Brazlândia. Vai começar todo o recapeamento fazendo uma obra nova para melhorar o tráfego das pessoas dessa região”, comentou o governador.

Para o governador, o dia foi de muitas realizações. A primeira parada foi para a comemoração dos 50 anos da Terracap. Em seguida, ele foi para a assinatura da ordem de serviço na DF-180, passando pelo terreno da creche na QNO 18 e finalizando no Setor de Indústrias, de Ceilândia. “Essa obra de drenagem era uma muito requisitada, porque tínhamos muitos alagamentos prejudicando toda a população. É uma obra de R$ 61 milhões para a captação de águas desse setor. A gente quer desenvolvimento para a região”, disse Ibaneis.