É um pássaro? Um avião? Ou talvez um OVNI? Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que um Objeto Voador Não Identificado (OVNI), que passaram a ser chamados de Fenômenos Anômalos Não Identificados (UAP, em inglês), sobrevoa o Congresso Nacional, em Brasília, e levantou dúvidas sobre o que pode ser.



Gravado em 14 de agosto, o vídeo mostra um céu bem limpo, mas não é possível identificar de fato o que pode estar voando. Segundo Rony Vernet, engenheiro eletrônico e de computação da Petrobras e que compartilhou o vídeo nas redes sociais, existe uma explicação "mundana" para o caso.

"A única explicação seria pássaros brancos refletindo a luminosidade da cidade. No entanto, eu nunca vi nada similar a isso no Brasil, somente no hemisfério norte com pássaros como os gansos de neve canadenses", explica o especialista.

Ao Correio, Rony explicou que, para um pássaro conseguir refletir a luminosidade urbana, ele precisaria ter uma cor bem clara para chegar até o observador em um ângulo de reflexão favorável.

Outro detalhe pontuado por Rony sobre as imagens é, que nos relatos de quem gravou o vídeo, a luminosidade vista no céu não ocorre somente no celular e, sim, a olho nu presencialmente.

"Uma outra condição é que o sensor da câmera tenha sensibilidade suficiente para conseguir captar essa luz. Como foi filmado no novo Samsung Galaxy S23 Ultra que é bem sensível para filmagens noturnas, pode ser que agora passemos a ver esse tipo de registro também no Brasil", destacou o especialista também.

It's rare for me to get interested in third-party UFO videos, but this one is interesting to study even more because they are flying above Brazilian Congress and I have obtained the originals. I would best describe as golden luminous birds. pic.twitter.com/BZPqf0L0Fl