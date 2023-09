Pessoas com deficiência terão 5% de presença em peças publicitárias

Projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados garante representatividade a pessoas com deficiência - (crédito: Zeca Ribeiro) Laezia Bezerra

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei que garante representatividade às pessoas com deficiência. De autoria da deputada Erika Kokay (PT-DF), o PL estabelece cota de, pelo menos, 5% nas peças de publicidade de órgãos públicos para pessoas com deficiência e passou em cinco sessões da Casa. O projeto foi aprovado em (15/8) e agora segue para apreciação do Senado Federal.

“A sociedade é diversa e toda essa diversidade precisa estar representada. É fundamental romper a lógica cruel e excludente de impor padrões associados à felicidade. Nosso projeto caminha na direção de termos mais representatividade e de uma sociedade mais democrática”, defende Érika Kokay.

De acordo com Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2022, divulgada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), o Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência, mais da metade deste número, são mulheres, 10,7 milhões.