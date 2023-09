Recém-nascida é salva por policiais após se engasgar com leite materno

Policiais do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) salvaram uma bebê recém-nascida após ela se engasgar com leite materno, neste domingo (24/9), no Lago Sul.

Os militares avistaram um veículo adentrando a área do posto policial buzinando e dando sinal de luz alta. Desesperados, os pais informaram aos agentes que a menina, nascida há 23 dias, havia se engasgado com leite materno e estava sem respirar, desacordada e com coloração arroxeada.

Os policiais constataram que a bebê estava sem sinais vitais e imediatamente começaram a fazer a manobra de Heimlich, recomendada para casos de engasgo. Após os primeiros socorros, a criança voltou a respirar normalmente.

Depois de restabelecer a respiração da bebê, os agentes se deslocaram para o Hospital Regional do Paranoá com a recém nascida, monitorando o estado dela.