Afogamento: Mulher morre na piscina de casa em Vicente Pires

Uma mulher de 40 anos morreu afogada em uma piscina na noite desta segunda-feira (25/9). O afogamento ocorreu em um condomínio em Vicente Pires. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) tentou reanimar a vítima, mas ela teve o óbito declarado no local.



Por volta das 19h, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para um socorro a vítima de afogamento na Rua 10 B, no Condomínio Atenas, em Vicente Pires. Na residência, os bombeiros encontraram a mulher de 40 anos em parada cardiorrespiratória, sendo atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Os bombeiros com o apoio do Samu realizaram o protocolo de Reanimação Cardiopulmonar durante 30 minutos. No entanto, não foi possível restabelecer os sinais vitais, sendo declarado o óbito no local. A Polícia Civil do DF foi acionada.