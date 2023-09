CPI modifica calendário e prevê ouvir blogueiro da bomba em outubro

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos, da Câmara Legislativa (CLDF) pretende ouvir, no início de outubro, o blogueiro Wellington Macedo, condenado pela tentativa de explosão de um caminhão-tanque nas proximidades do Aeroporto de Brasília, em dezembro do ano passado. As mudanças constam no Diário da CLDF, desta terça-feira (26/9).

Macedo foi preso em uma operação conjunta da polícia paraguaia e a Interpol, no extremo leste do Paraguai, em 14 de setembro. Com o calendário já havia sido definido em agosto, antes da prisão do blogueiro, a única modificação foi a inclusão do jornalista, que sentará na cadeira de investigados da CPI, em 5 de outubro.

Antes de Macedo, os distritais irão ouvir, nesta quinta-feira (28/9), a bolsonarista Ana Priscila Azevedo, presa pela Polícia Federal em Luziânia, em 10 de janeiro, apontada como uma das organizadoras dos atos de 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes. Há várias imagens e vídeos nas redes sociais de Ana comemorando a entrada dos manifestantes nos três prédios.



Calendário de outubro

O major do Exército José Eduardo Natale Pereira, flagrado por câmeras de segurança distribuindo água e conversando com invasores no Palácio do Planalto, no 8/1, será ouvido em 9 de outubro. Depois, em 19 de outubro, será a vez do major da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Cláudio Mendes dos Santos, apontado pela PF por estar ensinando táticas de guerrilha a bolsonaristas.

Por fim, no dia 26, é esperado que o coronel da PMDF, Reginaldo Leitão, preste depoimento. A oitiva do ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Saulo Moura da Cunha, antes em 19 de outubro, não tem mais data marcada.