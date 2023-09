Acidente: Três veículos batem e um capota no fim da Asa Sul

Uma colisão envolvendo três veículos, seguida de um capotamento assustou motoristas que passavam pelo Eixinho W, na Asa Sul. Apesar do susto, as vítimas não precisaram ser transportadas ao hospital e houve apenas danos materiais, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

Um motorista que passava pelo local no momento do acidente relatou que, aparentemente, o motorista de um dos veículos tentou acessar a pista do eixinho W pela via de fora, da esquerda, mas bateu em um carro que estava na faixa da direita e capotou na subida. Os carros acidentados vinham pela via de acesso ao Setor Policial. “O trânsito no sentido L2 Sul - Setor policial ficou congestionado, porque a polícia teve que fechar duas das três faixas da via para aguardar a perícia”, contou.