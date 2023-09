Reforma na Avenida Paranoá e ciclovia são entregues à população

O governador Ibaneis Rocha (MDB) entregou, na manhã desta quarta-feira (27/9), a reforma da Avenida Paranoá. A obra revitalizou o asfalto e a calçada, além de criar uma ciclovia no local. Na ocasião, o chefe do Executivo local também assinou a ordem de serviço para construção de campo sintético no Paranoá Parque e destacou que o Viaduto Itapoã-Paranoá deve ser entregue no começo de 2024.



Para Ibaneis, é muito importante para a região, pois era um pedido antigo da população local. “Fizemos um processo de requalificação de calçadas, de estacionamento, troca da pavimentação do asfalto e nós temos certeza que a população recebe isso com muito carinho”, destacou.

A reforma no asfalto da Avenida principal do Paranoá foi feita pela Secretaria de Obras e Infraestrutura do DF (SODF). As obras na região começaram em fevereiro de 2022, com as medições topográficas. Ao todo, o trecho tem 4,5 km. D. Ao longo da avenida, foram construídos novos estacionamentos em frente ao comércio. Além disso, foram restauradas as calçadas, com rampas e pisos táteis para a acessibilidade no local, e a construção de 2,5 km de ciclovias.

Secretário de Obras, Luciano Carvalho destacou o impacto da obra para o comércio da cidade. “As calçadas, que tinham muitos degraus e desníveis, agora contam com acessibilidade completa. Os estacionamentos, que eram muito desorganizados e causavam grandes tumultos, hoje são novos e sinalizados com segurança. A ciclovia foi feita ao longo da via. E por último, a pavimentação, que não é uma simples recuperação do asfalto, a gente refez a base e entrega uma avenida nova, completamente requalificada para a população”, enfatizou o chefe da pasta de obras. Segundo o secretário, ao todo, foram investidos R$20 milhões.

Durante a cerimônia de entrega da obra, o governador assinou a ordem para a obra da quadra de esportes, que tem previsão de entrega em novembro deste ano. Segundo a Secretaria de Esportes e Lazer do DF, o investimento é de R$ 945 mil.

Ibaneis comentou ainda sobre a obra do Viaduto do Itapoã-Paranoá que está em execução. “Uma obra que também que era solicitada há anos. A população daqui cresceu muito e continua em crescimento em virtude da construção do Itapoã Parque que será um bairro que terá ali milhares de pessoas que vão viver”, disse. “Esperamos entregar o viaduto ainda no início do próximo ano. A obra está bastante adiantada e estamos antecipando os prazos no máximo possível”, acrescentou o governador.