Após o registro de pancadas de chuvas em algumas regiões do Distrito Federal feito por moradores sortudos na terça-feira (26/9), o Distrito Federal amanheceu, nesta quarta-feira (27/9), com chances de chuvas isoladas, com trovoadas e rajadas de vento, em alta, principalmente no período da tarde, visto que o dia já começou com grande nebulosidade.

As temperaturas, porém, também mantêm-se nas alturas, contribuindo para a sensação de tempo abafado. A mínima registrada foi de 18ºC, na estação de Águas Emendadas, em Planaltina, e a máxima pode chegar a 35ºC. No Plano Piloto, a mínima foi de 22ºC e a máxima pode alcançar os 33ºC.

Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade máxima pode ser de 85% e a mínima, de 25%, nas horas mais quentes do dia. No Plano Piloto, a umidade máxima pode chegar a 73% e a mínima a 30%. Já os ventos se intensificam à medida que houver pancadas de chuvas.

O meteorologista do Inmet Heráclito Alves explicou que a chegada da nebulosidade contempla uma das características da primavera. No entanto, ainda não se pode dizer que as chuvas chegaram de vez. “Por enquanto, há apenas uma ligeira mudança no padrão mais seco do tempo”, disse.