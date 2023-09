Pets

Entidade de proteção animal celebra 25 anos com adoção e atividades para os pets Sociedade Humanitária Brasileira (SHB) realiza festa no Gilberto Salomão, no Lago Sul, no dia 4 de outubro, das 10h às 20h, com fotos com os pets, venda de produtos e rações e a adoção de cães e gatos