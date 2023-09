Operação mira empresários da Cidade do Automóvel e combate fraudes

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil (PCDF), Polícia Militar (PMDF), Departamento de Trânsito (Detran), Procon e Secretaria DF Legal resultou em mais de 40 autuações contra donos de lojas de automóveis na Cidade do Automóvel, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (28/9) e visa prevenir e coibir os crimes de estelionatos, fraudes e irregularidades nas atividades de compra e venda de veículos, crimes contra o consumidor e ordem tributária, ocorridos por parte desses empresários.

Foram emitidas 42 autuações pelo Detran por infrações de estacionamento irregular de veículos em área pública e dois veículos foram removidos. O Procon emitiu três autuações por constatação de ausência de informações aos consumidores e outro auto por irregularidades de informações gerais ao consumidor em notas fiscais.

Também foram emitidas duas autuações pela DF Legal, uma por ocupação irregular de área pública e outra por falta de licenciamento. A PCDF, por meio da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), efetivou a identificação e qualificação de pessoas com a finalidade de subsidiar investigações em curso. A PMDF contribuiu para a preservação da ordem no local. “A ação visa promover a legalidade das agências de veículos para que os consumidores tenham segurança em adquirir seus veículos e reprimir as agências que se utilizam de má fé para o enriquecimento mediante práticas ilícitas”, afirmou o delegado Rodrigo Carbone.