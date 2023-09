Barman é preso após receber encomenda de haxixe transportada em avião

Uma operação desencadeada pela 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) nesta quinta-feira (28/9) prendeu um homem, de 29 anos, pelo crime de tráfico de drogas interestadual.

Segundo as investigações, o suspeito, que trabalha como barman, recebeu uma encomenda de haxixe avaliada em R$ 8 mil. A droga veio de avião de Santos (SP) com destino a Brasília.

A ação teve início durante a manhã, após alerta dos Correios sobre uma encomenda com características suspeitas. Com o apoio dos cães farejadores e do aparelho de raio-X, foi possível confirmar a substância entorpecente. A encomenda passou a ser monitorada até a prisão do barman.

O homem foi autuado por tráfico interestadual de drogas e, caso seja condenado, estará sujeito a uma pena de reclusão de 5 a 15 anos de prisão, podendo ser aumentada em até 2/3 por ser interestadual.