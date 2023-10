Equipe do Parque da Cidade procura pelo ganso desaparecido desde domingo

A solidão tem sido a única companheira de Bené em seus passeios pelo píer do Parque da Cidade desde o desaparecimento do seu pai, Deryque, no último domingo (1/10). A família de gansos é conhecida pelos vigilantes, servidores e comerciantes que trabalham nas localidades do Parque. A equipe foi rápida em notar o sumiço do animal e tem se empenhado para minimizar a tristeza do filho único. As buscas pelo animal seguem desde o início desta semana.

Antes de chegar ao parque, há cerca de 7 meses, Bené e o seu pai foram domesticados em uma fazenda. Ambos não estão habituados a conviver com outros bichos e, por isso, se mantêm sempre juntos, distanciados dos demais gansos que vivem ali. Por outro lado, a convivência com funcionários desinibiu a dupla que agora aceita cafuné e entra em lanchonetes.

Segundo o vigilante Leonardo Rodrigues, 37, o atendimento veterinário solicitado pela administração do Parque orientou que a ausência do pai tem provocado um quadro depressivo em Bené, o que levantou a preocupação de quem conhece o animal. “A gente tenta mantê-lo o mais alegre possível. É complicado, mas pelo menos ele está bem alimentado e cheio de gente amando ele”, expõe.

Leonardo iniciou o serviço no mesmo dia do sumiço, mas o período curto foi suficiente para se afeiçoar a Bené. Segundo ele, “no meu primeiro dia ele abriu as asa, levantou o pescoço e saiu correndo na minha direção. Achei que iria me atacar. Aí ele freou perto de mim e abaixou a cabeça como se fizesse uma reverência”. O amigo agora o acompanha durante os dias de trabalho. “Quando chega a hora de eu ir embora ele fica triste e eu também. Outro dia, quando eu peguei minhas coisas e parti para o carro, ele veio atrás de mim. Foi de partir o coração ", conta o vigilante.

No mesmo dia em que Deryque desapareceu, a 1ª BPMDF foi acionada para dar início às e começaram as buscas. Ainda não se sabe ao certo o que pode ter ocorrido, mas a suspeita é de que o animal tenha sido roubado. “A pessoa que fez isso é uma desalmada”, declara Leonardo.

Depois de se acostumar com as pessoas no ambiente, pai e filho se tornaram parte da rotina dos comerciantes locais. “Desde que chegaram aqui, os dois sempre andaram juntos. Eles nunca se misturaram com os outros animais que moram perto do lago”, comenta a dona de lanchonete Cristina Marinho. “O antigo dono deles vinha visitá-los de vez em quando, e foi assim que descobrimos que Bené é filho de Deryque”, relata.

“Ele não desce mais para o lago, fica só na área dos pedalinhos, como se estivesse à espera do familiar”, pontua o administrador do espaço, Todi Moreno. “Gostaríamos de pedir a devolução do pai do Bené. Se alguém tiver alguma informação sobre o caso, pedimos que procure a administração do parque para podermos investigar”.

Contato da administração do Parque da Cidade: (61) 3224-1015.

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado