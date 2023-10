Trânsito no Setor Policial Sul será alterado neste sábado (7/10)

Quem passar pela Estrada Setor Policial Militar (ESPM) a partir deste sábado (7/10) vai precisar redobrar os cuidados: algumas faixas de rolamento na altura do Comando-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal serão interditadas para que as equipes trabalhem na troca de asfalto para concreto no trecho da pista.

O novo trajeto será feito em três faixas de circulação à direita da via atual. O desvio fica próximo aos equipamentos públicos às margens da pista e vale para quem segue no sentido Asa Sul.

A engenheira Gabriela Contreira, da Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF), explica que as obras no local estão avançando de modo que, nesta etapa, é preciso liberar frentes de serviço para dar continuidade à construção do corredor de BRT, onde será feito o desenho final da pista em que transitam veículo que vão no sentido Asa Sul.

Entretanto, aqueles que vão acessar o cemitério Campo da Esperança, Setor Hospitalar Sul e outras áreas devem permanecer na faixa esquerda no trecho da pista já existente. O trajeto poderá ser utilizado por 15 dias, a contar da interdição, mas será interditado após esse período. Além dessa interdição, outros retornos da via serão bloqueados, como na altura da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) até o viaduto da W3 Sul, exceto o cruzamento do cemitério com o Setor Hospitalar Sul.

A SODF ressalta que o desvio está previsto no projeto de reformulação da via. A definição do novo trajeto da ESPM faz parte da reformulação do sistema viário da pista. Ao todo, foram investidos R$56,7 mi para o aprimoramento da via.

Entre os trabalhos realizados, há instalação de nova pavimentação, novas e acessíveis calçadas e paisagismo, sinalização horizontal e vertical, serviços de adequações, redes de drenagem e uma bacia de detenção, na Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) Santuário de Vida Silvestre Riacho Fundo Área III, às margens da DF-051, na Estrada Parque das Nações.

Além das melhorias de mobilidade, o projeto prevê a instalação de um corredor exclusivo de transporte público coletivo. A obra tem 38,7 km de extensão e ligará as principais vias do Sol Nascente/Pôr do Sol ao Plano Piloto, visando reduzir para 30 minutos o tempo de deslocamento entre as duas regiões.